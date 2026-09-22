Borsa İstanbul’un endekslerde yaptığı dönemsel değişiklikler kapsamında bazı şirketlerin endekslerdeki yerleri yeniden belirlendi. Düzenlemede özellikle Destek Finans Faktoring’in BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinden çıkarılması öne çıktı. Şirketin yerine ise Anadolu Metal Madencilik (TRMET) BIST 30 endeksine dahil edildi.

Galatasaray da BIST 100 dışında

Yapılan değişikliklerde dikkat çeken bir diğer isim Galatasaray oldu. Galatasaray hisselerinin BIST 100 kapsamından çıkarılması, spor kulübünün borsadaki performansını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray Sportif paylarının uzun süredir 1 liranın altında işlem görmesi, şirket hisseleri açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyordu. Son işlemlerde hisse fiyatı yaklaşık 91 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin piyasa değerinin ise yaklaşık 251 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Galatasaray paylarında son dönemdeki günlük işlem hacmi de yaklaşık 179 milyon lira olarak kaydedildi.

Beşiktaş’tan sonra Galatasaray

Galatasaray’ın BIST 100’den çıkarılması, akıllara Beşiktaş’ı getirdi. Beşiktaş’ın hisseleri de daha önce gerçekleştirilen endeks değerlendirmesinin ardından BIST 100 kapsamı dışında kalmıştı.

Borsa İstanbul’da şirketlerin endekslerdeki konumu belirlenirken piyasa değeri, işlem hacmi ve ilgili endeks kriterleri gibi çeşitli ölçütler dikkate alınıyor. Bu nedenle Galatasaray’ın endeks dışına çıkması, kulübün sportif faaliyetlerinden ziyade borsadaki şirket performansı ve endeks kriterleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Öte yandan Borsa İstanbul’daki değişikliklerin ardından yatırımcıların, kulüp hisseleri başta olmak üzere endeks kapsamından çıkarılan şirketlerin yeni dönemdeki performansını yakından takip etmesi bekleniyor.