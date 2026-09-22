Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Boluspor'da, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bolu ekibi, topladığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak ligin 8'inci haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından taraflar, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. Böylece ABD'li teknik direktör Farrar'ın Boluspor macerası sona erdi.

40 yıl sonra yabancı teknik adam

Boluspor, yaklaşık 40 yıl aranın ardından takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmişti. ABD'li Daniel Farrar'ın göreve başlamasıyla kırmızı-beyazlı ekip, uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir teknik adamla çalışmaya başladı. Farrar yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, 8 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetimin, teknik direktörlük görevi için yeni bir isimle anlaşması bekleniyor.