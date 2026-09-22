Söke Belediyesi tarafından kentin daha modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla hayata geçirilen Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Projenin gidiş-dönüş toplam 2 kilometrelik ilk etabında proje düzenleme ve beton döküm çalışmaları tamamlanırken, güzergahın devamındaki ikinci etapta da çalışmalar yeni bir aşamaya ulaştı. İkinci etap kapsamında hazırlıkların tamamlanmasının ardından bisiklet yolunun beton döküm çalışmalarına başlandı.

Projenin ikinci etabı, gidiş-dönüş olarak toplam 200 metrelik bölümü kapsıyor. Bu bölümde beton uygulamasının tamamlanmasının ardından güzergâhın bir sonraki etaplara hazırlanması planlanıyor. Sürdürülen çalışmalarla birlikte bisiklet ve yürüyüş yolu, yeni Kaymakamlık binası yönünde ilerlemeye devam edecek.

Saha hazırlıklarından altyapı çalışmalarına, bordür uygulamalarından beton dökümüne kadar etaplar halinde sürdürülen proje, tamamlandığında Sökelilerin yürüyüş yapabilecekleri ve bisiklet kullanabilecekleri modern ve güvenli bir güzergah oluşturacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın öncelikleri arasında yer alan proje ile kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması, vatandaşların günlük yaşamlarında yürüyüş ve bisiklet kullanımını daha fazla tercih edebilecekleri alanların artırılması hedefleniyor.