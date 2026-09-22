Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için geri sayım başladı. Bahis eylemi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından 6 aya indirilen tecrübeli futbolcunun cezası 1 Ekim'de sona erecek.

32 yaşındaki futbolcunun cezasının tamamlanmasının ardından yeniden resmi maçlarda forma giyebilmesinin önü açılacak. Yandaş'ın dönüşü, milli ara sonrasında Fenerbahçe'nin kadro planlamasında da yeni bir seçenek oluşturacak.

CEZASI 1 EKİM'DE SONA ERECEK

Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından 30 Nisan 2026'da 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Fenerbahçe'nin itirazı sonrası dosyayı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, 31 Temmuz 2026 tarihli kararında 12 aylık cezayı kaldırarak futbolcuya 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine hükmetti.

Bu kararın ardından Yandaş'ın sahalara dönüş tarihi de netleşti. Tecrübeli futbolcunun cezası 1 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek.

GÖZLER ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA

Mert Hakan Yandaş'ın cezasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Çaykur Rizespor deplasmanı öne çıkan karşılaşmalardan biri olacak.

Cezası 1 Ekim'de tamamlanacak olan futbolcunun, teknik heyetin tercih etmesi halinde karşılaşmanın kadrosunda yer almasının önü açılacak. Ancak forma giyip giymeyeceği, maç kadrosu ve teknik tercihlere bağlı olacak.

Yandaş'ın dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda da yeni bir alternatif oluşması bekleniyor.

SON RESMİ MAÇINI 2025'TE OYNADI

Mert Hakan Yandaş, uzun süren cezası nedeniyle bir süredir resmi karşılaşmalarda forma giyemiyor. Güncel haberlerde futbolcunun son resmi maçına 28 Mart 2025'te çıktığı belirtiliyor.

Cezasının tamamlanmasıyla birlikte Yandaş'ın yeniden resmi müsabaka temposuna dönmesi ve forma rekabetine dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de gözler şimdi Mert Hakan Yandaş'ın dönüşünde. Tecrübeli futbolcunun 1 Ekim sonrası ilk kez maç kadrosunda yer alıp almayacağı merakla bekleniyor.