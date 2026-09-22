2022’de yeni vasiyetname hazırladı

Kadir İnanır’ın daha önce 2015 yılında hazırladığı vasiyetini iptal ederek 9 Mayıs 2022’de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde yeni bir vasiyetname düzenlediği açıklandı.

Avukatı Bişar Abdi Alınak’ın verdiği bilgiye göre vasiyetname, gerekli sağlık raporu alınarak ve iki tanığın huzurunda hazırlandı. Avukat Alınak, belgenin hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiğini ve tüm mirasçıların incelemesine açık olduğunu belirtti.

Servetinin tamamını Jülide Kural’a bıraktı

Vasiyetnamede İnanır’ın sahip olduğu üç otomobil, gayrimenkullerdeki hak ve hisseler, banka ve yatırım hesaplarındaki paralar ve faizler dahil olmak üzere mal varlığının kapsamlı şekilde düzenlendiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra koleksiyonlar, sanat eserleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyalar, alacaklar ve telif hakları da vasiyet kapsamında yer aldı.

İnanır, tüm bu maddi ve manevi haklarını uzun yıllar hayat arkadaşı olan Jülide Kural’a bıraktı.

Kural hayatta olmazsa miras üç kuruma gidecek

Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri ise Jülide Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması durumuna ilişkin.

İnanır, böyle bir durumda mirasının tamamının üç kuruma eşit şekilde dağıtılmasını istedi:

İnsan Hakları Derneği (İHD)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Nesin Vakfı

Bu düzenleme, İnanır’ın vasiyetinde yalnızca yakınlarına değil, belirli kurumlara da miras bırakılması yönünde açık bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor.

Kadir İnanır’ın adına kurulacak merkezler için de karar verdi

Vasiyetnamenin yalnızca mevcut mal varlığıyla sınırlı olmadığı da ortaya çıktı.

İnanır’ın hayatının belgeselinin yapılması ve ileride kendi adına dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi yapıların kurulmasına ilişkin izin ve telif haklarını da Jülide Kural’a bıraktığı bildirildi.

“Son iki ricasından biriydi”

Avukat Bişar Abdi Alınak, İnanır’ın vasiyetindeki iradenin eksiksiz biçimde yerine getirilmesini istediğini belirterek, bunun sanatçının kendisine ilettiği son iki ricasından biri olduğunu açıkladı.

Alınak ayrıca İnanır’ın vefatının ardından vasiyetname hakkında çeşitli spekülatif haberlerin yayıldığını ve bunların bilgi kirliliğine yol açtığını söyledi. Vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılmasının ise tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Vasiyeti tek cümleyle tamamladı

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin en dikkat çekici bölümü ise son cümlesi oldu.

Usta sanatçının vasiyetnamesini şu ifadeyle tamamladığı açıklandı:

“Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır.”

Bu ifadeyle birlikte İnanır’ın yıllar önce hazırladığı vasiyetinde ortaya koyduğu iradenin ölümünden sonra da yerine getirilmesini özellikle istediği aktarıldı.

Vasiyet davası ertelendi

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin açılmasına ilişkin süreç ise henüz tamamlanmış değil. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen süreçte bazı aile fertlerine gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle duruşmanın 17 Aralık 2026 saat 09.30’a ertelendiği bildirildi.

Öte yandan avukat Alınak, vasiyetname konusunda gerçeği yansıtmadığını belirttiği bazı yayınlar hakkında hukuki başvuruda bulunacaklarını da açıkladı.

Vasiyetle ilgili dikkat çeken çelişki

Kadir İnanır’ın vefatından kısa süre sonra yeğeni Levent İnanır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sanatçının “özel bir isteği veya vasiyeti olmadığını” söylemişti. Ancak 21 Eylül’de avukat Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan açıklamada, 9 Mayıs 2022 tarihli noter vasiyetnamesinin varlığı ve içeriği ayrıntılı biçimde ortaya konuldu.

Dolayısıyla bugün itibarıyla kamuoyuna yansıyan son bilgi, 2022 tarihli noter vasiyetnamesinin bulunduğu ve İnanır’ın mirasına ilişkin iradesinin Jülide Kural lehine düzenlendiği yönünde. Vasiyetnamenin mahkeme süreci ise henüz tamamlanmış değil.