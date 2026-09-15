Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.