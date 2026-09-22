BOLU'DAKİ PROGRAMDA PARTİ ROZETİNİ TAKTI

MasterChef Türkiye'deki performansıyla tanınan Eray Aksungur'un Anahtar Parti'ye katılımı Bolu'da gerçekleşti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 20 Eylül'de Bolu'da gerçekleştirdiği program sırasında Aksungur'un partiye katılımı duyuruldu. Ağıralioğlu'nun esnaf ziyaretleri ve parti il başkanlığının açılış programına katıldığı etkinlikte Eray Aksungur'a parti rozeti takıldı.

Rozet töreni sırasında Aksungur'un, "Güzel günlerde anarız inşallah" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"BU YOLDA BERABER YÜRÜMEYİ NASİP ETSİN"

Eray Aksungur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiye katılımına ilişkin mesaj verdi.

Aksungur paylaşımında, "Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

EMRE YALÇINKAYA DA YANINDAYDI

Eray Aksungur'un partiye katılım programında daha önce Anahtar Parti'ye katılan şef ve işletmeci Emre Yalçınkaya da yer aldı.

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu olan Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye katılmış ve parti rozetini yine Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Bolu'nun Mengen ilçesinden. Aşçılık eğitimi alan Aksungur, meslek hayatında İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere farklı bölgelerdeki otellerde çalıştı. Daha sonra Bolu'da da aşçılık yaptı.

Televizyon ekranlarına MasterChef Türkiye'den önce de çıkan Aksungur, Show TV'de yayınlanan "Lezzet Akademisi" adlı yemek yarışmasına Bolu'dan katıldı. Programın jüri üyeleri arasında Danilo Zanna da yer aldı.

Aksungur, MasterChef Türkiye'de yarıştığı sezonu 5'inci sırada tamamladı. 2023 yılında ekranlara gelen MasterChef All Star'da ise ana kadroya girebilmek için yeniden mücadele etti.

Böylece televizyon ekranlarında tanınan Eray Aksungur, kariyerinde yeni bir döneme geçerek Anahtar Parti saflarında siyasete adım atmış oldu.