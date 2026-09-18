Şirketlerin satın alma süreçlerinde artan veri miktarı, farklı sistemlerin birlikte yönetilmesi ve tedarik zincirindeki risklerin çeşitlenmesi, satın alma fonksiyonunun rolünü de değiştiriyor. Artık yalnızca maliyetleri düşürmeye odaklanmayan satın alma ekipleri; tedarikçi riski, piyasa koşulları, sözleşmeler, emtia fiyatları ve alternatif tedarik seçenekleri gibi çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirmek zorunda kalıyor.

Fursa Grup'un bu ihtiyaçtan hareketle geliştirdiği Solidra, satın alma süreçlerini “Decision Intelligence” yani karar zekası yaklaşımıyla ele alıyor. Platform; şartname hazırlama, tedarikçi değerlendirme, müzakere, e-ihale, sözleşme yönetimi, emtia takibi ve harcama analizi gibi farklı süreçleri tek bir dijital yapı içerisinde birleştiriyor.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Solidra lansmanında Fursa Grup Genel Müdürü Mehmet Sarıdoğan ile bir araya geldi. Karabaş, satın alma süreçlerini yapay zeka ve karar zekası yaklaşımıyla dönüştürmeyi hedefleyen Solidra hakkında bilgi aldı.

Satın alma sürecini beş aşamada ele alıyor

Solidra'nın yaklaşımında satın alma birbirinden bağımsız operasyonlar yerine, birbiriyle bağlantılı karar aşamalarından oluşan bütünsel bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Platform bu süreci; ihtiyacın tanımlanması, iş ortaklarının değerlendirilmesi, satın alma stratejisinin oluşturulması, sürecin yönetilmesi ve aksiyonun belirlenmesi olmak üzere beş temel aşama üzerinden kurguluyor.

Yapay zeka ise bu yapının merkezinde insanın yerine geçen bir unsur olarak değil, satın alma profesyonelinin kararlarını destekleyen bir araç olarak konumlandırılıyor.

Şartname yönetimi modülü, çalışılan kategoriye göre taslak maddelerin oluşturulmasına ve hazırlanan şartnamenin kategoriyle uyumunun kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Müzakere yönetimi ise yalnızca farklı tekliflerin karşılaştırılmasını değil, görüşmeler sırasında izlenebilecek stratejilerin değerlendirilmesini de destekliyor.

Tedarikçi yönetiminde ise denetimler, skor kartları, Kraljic matrisi ve risk değerlendirmeleri gibi araçlarla iş ortaklarının farklı kriterler üzerinden analiz edilmesi hedefleniyor.

Emtia ve harcama verileri birlikte değerlendiriliyor

Solidra'nın öne çıkan modüllerinden biri olan Emtia Takibi, piyasadaki değişimleri yalnızca fiyat hareketleri üzerinden izlemek yerine, farklı ekonomik değişkenlerin satın alma maliyetlerine etkisini değerlendirmeye odaklanıyor.

Hammadde fiyatlarının yanı sıra döviz kuru, enflasyon ve işçilik maliyetleri gibi unsurların ticari koşullar üzerindeki etkisinin anlaşılmasına yönelik analizler sunuluyor.

Harcama Analizi modülü ise şirketlerin mevcut harcamalarını raporlamanın ötesine geçerek tedarikçi segmentasyonu, risk ve fırsatların belirlenmesi ve olası tasarruf alanlarının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Amacımız satın alma profesyonelini yapay zeka ile değiştirmek değil”

Fursa Grup Genel Müdürü Mehmet Sarıdoğan, Solidra'nın şirketin yıllara dayanan saha deneyiminin teknolojiye aktarılmasıyla geliştirildiğini belirtti.

Sarıdoğan, satın alma süreçlerinin danışmanlık, eğitim, operasyon, depo, müzakere, dış ticaret ve tedarik zinciri gibi farklı alanlardaki deneyimlerden beslenerek şekillendiğini ifade ederek, Solidra'nın bu deneyimi dijital bir yapıya taşıdığını söyledi.

Solidra'nın temel amacının satın alma profesyonelinin yerini yapay zekayla doldurmak olmadığını vurgulayan Sarıdoğan, insanın karar verme kapasitesini teknolojiyle güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sarıdoğan, sistemlerin yalnızca sorunları ortaya koyduğu bir yapıdan, riskleri önceden görebilen, alternatifleri değerlendirebilen ve gerektiğinde aksiyon önerileri sunabilen bir çalışma modeline geçiş hedeflediklerini aktardı.

Hedef satın almanın ötesine geçmek

Küresel ekonomik belirsizlikler ve tedarik zincirlerindeki riskler, şirketlerin satın alma süreçlerini daha stratejik bir noktaya taşıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Küresel Riskler Raporu'na göre uzmanların yarısı önümüzdeki iki yıllık küresel görünümü “çalkantılı” veya “fırtınalı” olarak değerlendiriyor. Jeoekonomik çatışmalar da 2026 yılı için öne çıkan küresel riskler arasında yer alıyor.

Bu ortamda şirketlerin tedarik süreçlerinde yalnızca maliyetleri değil, riskleri ve alternatif senaryoları da değerlendirmesi önem kazanıyor. Solidra da Decision Intelligence yaklaşımıyla bu ihtiyaca yönelik bir dijital altyapı sunmayı hedefliyor.

Fursa Grup'un açıklamasına göre platformun uzun vadeli hedefleri yalnızca satın alma süreçleriyle sınırlı değil. Solidra'nın dış ticaret ve gümrük süreçlerini de kapsayan daha geniş bir tedarik zinciri yapısına dönüştürülmesi planlanıyor.

Şirket ayrıca Decision Intelligence yaklaşımını zaman içerisinde farklı iş fonksiyonlarının karar süreçlerine taşımayı hedefliyor. Böylece satın alma odağında başlayan platformun, kurumların farklı alanlardaki karar alma süreçlerinde veri ve yapay zeka desteği sağlayan daha geniş kapsamlı bir yapıya dönüşmesi amaçlanıyor.