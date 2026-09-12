Borsa İstanbul’da son dönemin en sert fiyat hareketlerinden biri Hedef Holding hissesinde yaşandı. HEDEF payları, 5 Ağustos 2026 tarihinde gün içinde 396 TL'yi görerek tarihi zirvesine çıktı. Ancak zirvenin ardından hisse fiyatında sert bir geri çekilme başladı.

5 Ağustos'ta 329,50 TL'den kapanan HEDEF, sonraki işlem günlerinde arka arkaya değer kaybetti. 6 Ağustos'ta 296,75 TL'ye gerileyen hisse, 12 Ağustos'ta 195 TL, 18 Ağustos'ta 156,50 TL ve 28 Ağustos'ta 93,60 TL seviyesine indi.

Eylül ayında da düşüş hız kesmedi. 1 Eylül'de 75,85 TL'den kapanan HEDEF, 2 Eylül'de 68,30 TL'ye, 4 Eylül'de 55,35 TL'ye, 7 Eylül'de 49,82 TL'ye ve 11 Eylül'de 32,72 TL'ye geriledi.

Böylece 5 Ağustos'ta gün içinde görülen 396 TL'lik zirve ile 11 Eylül'deki 32,72 TL'lik kapanış karşılaştırıldığında hisse yaklaşık yüzde 91,74 değer kaybetmiş oldu.

Zirve seviyesinden 100 TL'lik yatırım yapıldığı varsayılırsa, yatırımın değeri yaklaşık 8,26 TL'ye düşecekti. 32 TL üzerinden yapılan yuvarlak hesapta ise 100 TL'nin karşılığı 8,08 TL oluyor.

Hissedeki sert düşüşün ardından şirketin sermaye işlemleri de yatırımcıların gündeminde. Hedef Holding 7 Eylül'de sermaye artırımıyla ilgili KAP bildirimi yayımlarken, Ağustos ayında da ihraç tavanına ilişkin başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan şirketin 2026 yılının ilk yarısında 339 milyon TL net dönem kârı açıkladığı görülüyor. Bu nedenle HEDEF hissesinde son haftalarda yaşanan fiyat hareketi, şirketin finansal sonuçlarından bağımsız olarak yatırımcıların dikkatini çeken en önemli borsa hareketlerinden biri haline geldi.