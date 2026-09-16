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Sağlık kontrolünün ardından açıklama yapan Genel Menajer Fatih Solak, Beatrice'in takıma güç katacağını belirterek, güçlü bir takım kurduklarını söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği ABD'li basketbolcu Beatrice Mompremier, Memorial Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği verdi.

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