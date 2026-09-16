Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi 30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Beatrice Mompremier, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontöründen geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği ABD'li basketbolcu Beatrice Mompremier, Memorial Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği verdi.
Sağlık kontrolünün ardından açıklama yapan Genel Menajer Fatih Solak, Beatrice'in takıma güç katacağını belirterek, güçlü bir takım kurduklarını söyledi.