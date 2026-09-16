MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı’nın kendisiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gündeme taşıdığı, Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda özel bir konut hazırlandığı iddiasına açıklık getirdi.

Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı değerlendirmede, kamuoyunda “villa” olarak nitelendirilen yapının bu şekilde olmadığını ifade etti.

“Villa diye bir şey yok”

Bahçeli, İmralı’daki yapının 250 metrekarelik bir konut olduğunu belirterek, konutun cezaevi yerleşkesi içerisinde bulunduğunu söyledi.

Bahçeli, “Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yapının kullanım amacına da değinen Bahçeli, Öcalan’ın burada görüşmeler gerçekleştirmesi ve mesajlarını iletmesi için gerekli imkanların oluşturulmasının planlandığını belirtti.

“Mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı”

Bahçeli, Öcalan’ın uzun süredir cezaevinde bulunduğuna ve yaşının ilerlediğine dikkat çekerek, devam eden süreç açısından örgütün feshedilmesine yönelik adımların önem taşıdığını söyledi.

Öcalan’ın 2025 ve Şubat 2026’daki açıklamalarına da atıfta bulunan Bahçeli, bu açıklamaların örgütün ortadan kalkması yönündeki süreç açısından önemli olduğunu savundu.

Bahçeli, “Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır” dedi.

Bahçeli ayrıca daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.