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Samsunspor, 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın devamında uzun pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı futbolcular, çalışmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Samsunspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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