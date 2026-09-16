Beşiktaş tarafından çocukların eğitim hayatına destek olmak amacıyla düzenlenen 'Bu Çanta Benden Sana Kardeşim' kampanyası çerçevesinde, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde 50 öğrenciye siyah-beyaz renkli eğitim malzemeleri ve spor ayakkabı hediye edildi.

Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı Köyü Şehit Er Recep Savaş İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere Beşiktaş lisanslı okul çantası, okul defteri ve spor ayakkabı dağıtıldı.

Etkinliğe Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir katıldı.

Etkinlik kapsamında Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrenciler için çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Çocukların eğitim hayatına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu.