Formula 1'de 6 yıl sonra takvime eklenen Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 2027 takvimini duyurdu. Formula 1 yarışlarının, 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışı olarak yapılacağı ifade edildi. Sezon öncesi testlerin de 24-27 Şubat 2027 tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirileceği belirtildi. Sezon 12-14 Mart 2027 tarihlerinde Bahreyn'de başlayacak ve 10-12 Aralık 2027'de Abu Dabi'de sona erecek.

1-3 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

6 yıl sonra Formula 1 takvime eklenen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihilerinde İstanbul Park Pisti'nde yapılacak. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi'de ise ilk kez sprint yarışları organize edilecek.

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Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Türkiye ve Portekiz'i takvime eklemekten ve sprint yarışlarını da 10'a çıkarmalarından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Formula 1'de 2027 takvimi şöyle:

1 - 12-14 Mart / Bahreyn

2 - 19-21 Mart / Suudi Arabistan

3 - 2-4 Nisan / Avustralya

4 - 9-11 Nisan / Japonya

5 - 16-18 Nisan / Çin

6 - 30 Nisan-2 Mayıs / Miami

7 - 21-23 Mayıs / Kanada

8 - 4-6 Haziran / Monako

9 - 18-20 Haziran / Portekiz

10 - 2-4 Temmuz / Britanya

11 - 9-11 Temmuz / Avusturya

12 - 23-25 Temmuz / Belçika

13 - 30 Temmuz-1 Ağustos / Macaristan

14 - 3-5 Eylül / İtalya

15 - 10-12 Eylül / İspanya

16 - 24-26 Eylül / Azerbaycan

17 - 1-3 Ekim / Türkiye

18 - 8-10 Ekim / Singapur

19 - 22-24 Ekim / ABD

20 - 29-31 Ekim / Meksika

21 - 5-7 Kasım / Brezilya

22 - 18-20 Kasım / Las Vegas

23 - 3-5 Aralık / Katar

24 - 10-12 Aralık / Abu Dabi