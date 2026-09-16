Formula 1'de 6 yıl sonra takvime eklenen Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Formula 1'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 2027 takvimini duyurdu. Formula 1 yarışlarının, 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışı olarak yapılacağı ifade edildi. Sezon öncesi testlerin de 24-27 Şubat 2027 tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirileceği belirtildi. Sezon 12-14 Mart 2027 tarihlerinde Bahreyn'de başlayacak ve 10-12 Aralık 2027'de Abu Dabi'de sona erecek.
1-3 Ekim'de İstanbul'da yapılacak
6 yıl sonra Formula 1 takvime eklenen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihilerinde İstanbul Park Pisti'nde yapılacak. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi'de ise ilk kez sprint yarışları organize edilecek.
Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Türkiye ve Portekiz'i takvime eklemekten ve sprint yarışlarını da 10'a çıkarmalarından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.
Formula 1'de 2027 takvimi şöyle:
1 - 12-14 Mart / Bahreyn
2 - 19-21 Mart / Suudi Arabistan
3 - 2-4 Nisan / Avustralya
4 - 9-11 Nisan / Japonya
5 - 16-18 Nisan / Çin
6 - 30 Nisan-2 Mayıs / Miami
7 - 21-23 Mayıs / Kanada
8 - 4-6 Haziran / Monako
9 - 18-20 Haziran / Portekiz
10 - 2-4 Temmuz / Britanya
11 - 9-11 Temmuz / Avusturya
12 - 23-25 Temmuz / Belçika
13 - 30 Temmuz-1 Ağustos / Macaristan
14 - 3-5 Eylül / İtalya
15 - 10-12 Eylül / İspanya
16 - 24-26 Eylül / Azerbaycan
17 - 1-3 Ekim / Türkiye
18 - 8-10 Ekim / Singapur
19 - 22-24 Ekim / ABD
20 - 29-31 Ekim / Meksika
21 - 5-7 Kasım / Brezilya
22 - 18-20 Kasım / Las Vegas
23 - 3-5 Aralık / Katar
24 - 10-12 Aralık / Abu Dabi