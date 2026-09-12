Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık ortalama yüzde 3,25 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL ise yüzde 0,38 yükseldi. Buna karşılık altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksi hafta içerisinde 14.000,94 ile 14.673,07 puan arasında hareket etti. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,25 yükselişle 14.467,25 puandan haftayı tamamladı. Böylece hisse senetleri, söz konusu haftada başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan alan oldu.

Altın tarafında ise ters yönde bir seyir izlendi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87 gerileyerek 6 bin 830 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya, çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,83 azalışla 11 bin 190 liraya geriledi.

Döviz piyasasında ise sınırlı yükselişler görüldü. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,34 artışla 48,46050 liraya, avro ise yüzde 0,38 yükselişle 56,4710 liraya çıktı.

Fonlarda lider hisse senetleri

Yatırım fonları genelinde haftalık getiri yüzde 0,87 olurken, emeklilik fonları yüzde 1,54 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri arasında haftanın en yüksek getirisi ise yüzde 2,74 ile hisse senedi fonlarında gerçekleşti. Böylece hisse senedi fonları, hem genel yatırım fonu ortalamasını hem de döviz ve altın getirilerini geride bıraktı.

Haftalık tablo, 4-11 Eylül döneminde riskli varlıklara yönelik güçlü performansı ortaya koyarken, altın yatırımcısının ise haftayı kayıpla kapattığını gösterdi.