Bilecikli kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Kuraş Konfederasyonu 2026 faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada Bilecikli sporcu Mikail Zaloğlu, 120 kilogramda mindere çıkacak. Zaloğlu'nun yanı sıra Bilecikli antrenör Serkan Can da şampiyonada Büyükler Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenöre başarılar dileyerek, 'Mikail Zaloğlu'nun Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Bilecik'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Milli takım antrenörümüz Serkan Can'a da görevinde başarılar diliyorum' dedi.