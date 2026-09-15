Volvo Trucks’ın tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil* sunabilen ağır hizmet tipi elektrikli kamyon serisi, “2027 Uluslararası Yılın Kamyonu” seçildi. Bu ürün gamında Volvo FH Electric, FM Electric, FMX Electric ve FH Aero Electric modelleri yer alıyor. Yeni elektrikli kamyon serisi; önceki modellere kıyasla daha uzun menzil, daha yüksek taşıma kapasitesi ve daha kısa şarj süreleri sunuyor. Kamyon serisi; zorlu bölgesel ve uzun yol taşımacılığı, şehir içi dağıtım, inşaat ve belediye hizmetleri gibi farklı operasyonlara uygun olarak tasarlandı.

Uluslararası Yılın Kamyonu Jürileri, Volvo Truck’ın elektrikli ürün portföyünün tek bir araç veya uygulamanın ötesine taşınmasını övgüyle değerlendirdi. Özellikle daha uzun menzil, farklı kabin ve şasi konfigürasyonları ile çeşitli çözüm alternatiflerinin bir araya getirilerek çok farklı taşımacılık ihtiyaçlarına uyarlanabilmesini ön plana çıkardı.

Uluslararası Yılın Kamyonu Jüri Başkanı Florian Engel; “Ödül kazanan Volvo Trucks ürün gamı, markanın batarya elektrikli ağır hizmet tipi taşımacılık çözümlerinde önemli bir evrimi temsil ediyor. Şirket, yeni elektrikli serisiyle batarya elektrikli ağır taşımacılığın tekil uygulamalardan kapsamlı bir taşımacılık çözümüne ne kadar hızlı dönüştüğünü gösteriyor” dedi.

Ödül, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026 fuarındaki törende, Volvo Trucks Başkanı Roger Alm’a takdim edildi.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm; “Elektrikli çözümlerimizle bir kez daha takdir görmekten büyük gurur duyuyorum. Yeni elektrikli kamyonlarımıza yönelik talep son derece güçlü ve sipariş defterimiz neredeyse dolmuş durumda. Bu ödül, Volvo Trucks’ın elektromobilite alanında güvenilir bir sektör lideri olduğunu kanıtlıyor. Yeni ürün gamımız sayesinde çok daha fazla işletme, egzoz emisyonu üretmeyen taşımacılık çözümlerini tercih ediyor” dedi.

Elektrikli kamyonlar günlük operasyonların bir parçası

2019 yılından bu yana dünya genelinde 7.000 adet elektrikli Volvo Trucks, toplam 500 milyon kilometre yol kat etti. Günümüzde 50’den fazla ülkede yaklaşık 2.000 müşteri, elektrikli Volvo kamyonlarını günlük operasyonlarında kullanıyor.

Kapsamlı elektrikli kamyon programı

Volvo Trucks, farklı taşımacılık ihtiyaçlarına cevap verebilen toplam 8 elektrikli kamyon modelinden oluşan geniş bir ürün gamına sahip. Şirket, 7 yıllık elektrifikasyon süreci boyunca elektrikli kamyonların enerji kullanımının optimize edilmesi, şarj çözümleri ve servis hizmetleri konularında önemli bir uzmanlık geliştirdi.

Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü hakkında

International Truck of the Year organizasyonu 1977 yılında kuruldu ve Avrupa’nın önde gelen ticari araç yayınlarını temsil eden 24 ticari araç gazetecisinden oluşuyor. Her yıl verilen ödül, son 12 ay içinde pazara sunulan ve karayolu taşımacılığının verimliliğine en önemli katkıyı sağlayan kamyona veriliyor. Değerlendirmede teknolojik yenilik, sürüş konforu, güvenlik, sürüş özellikleri, enerji verimliliği, çevresel etki ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) gibi kriterler dikkate alınıyor.

Volvo Trucks’ın kazandığı “Uluslararası Yılın Kamyonu” Ödülleri

1. 1979: Volvo F7

2. 1984: Volvo F10

3. 1986: Volvo FL Serisi

4. 1994: Volvo FH Serisi

5. 2000: Volvo FH Serisi

6. 2014: Volvo FH

7. 2024: Volvo FH Electric

8. 2027: Volvo Elektrikli Kamyon Serisi

* Menzil; hava koşulları, rüzgar direnci, kamyonun toplam ağırlığı ve sürüş performansı gibi dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.