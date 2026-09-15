Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sözlerinin yer aldığı görüntünün uzun bir konuşmadan alındığını belirterek, 'Bugün de aynı noktada duruyoruz' dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un 2025 yılında katıldığı bir programda Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik kullandığı ifadeler, sosyal medyada paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi. Ağıralioğlu'nun ülkücülük iddiasını ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden yürüttüğü siyaseti eleştiren Bulut, konuya ilişkin İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bölümün 28 dakikalık bir konuşmadan alındığını söyleyen Bulut, açıklamasının yalnızca Ağıralioğlu'na yönelik olmadığını belirtti.

'Bugün de aynı noktada duruyoruz'

MHP'nin birlik ve bütünlüğünü hedef aldığını savunduğu siyasi yapılara yönelik çok sayıda konuşma yaptığını ifade eden Bulut, 'Birden çok açıklama oldu. Sadece Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan bir açıklama değildi. Ancak bu vesileyle onu da düzeltmiş olalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemlerini, bütünlüğünü ve birlikteliğini hedef alan bütün siyasi yapıları ve bunları temsil eden siyasi profilleri konu alan birden çok konuşma gerçekleştirdim. Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldığı söylenen konuşma da 28 dakikalık uzun bir konuşmanın içerisinden alınmış bir bölümdü. O konuşmada özü itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan bütün siyasal yapıları ve oluşumları eleştirmiştik. Bugün de aynı noktada duruyoruz' dedi.

'Taşeron yapılar MHP'yi etkisizleştirmeye çalışıyor'

MHP'nin yaklaşık yarım asırdır sistematik saldırıların hedefinde olduğunu ileri süren Bulut, şunları kaydetti:

'Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliğini ve bütünlüğünü yaklaşık yarım asırdır hedef alan sistematik ve küresel saldırılar var. Bu saldırılar bugün de yoğunlaşmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin etki gücünü zayıflatmak amacıyla, dış kaynaklı olduğundan yüzde 100 emin olduğumuz algı yönetimleriyle kendilerine taban oluşturmaya çalışan; nihai olarak MHP'yi, ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini hedef alan birden çok yapı oluşturulmuş durumda. Bu yapıların ilk ortaya koydukları söylemlerle siyasi yol haritalarını karşılaştırdığınızda çelişkilerle dolu olduklarını görürsünüz. Bir gün doğru dediklerini ertesi gün inkâr edecek durumda olan ve MHP nerede konumlanmışsa onun tam karşısında konumlanarak partimizi ve politikalarını etkisizleştirmeye çalışan taşeron yapılardır.'

'Bu sinsi kuşatmayı da yaracağız'

Daha önce oluşturulan benzer siyasi yapıların başarılı olamadığını savunan Bulut, 'Bu taşeron yapıların geçmişte inşa edilenlerinin hiçbiri tutmadı, bundan sonra inşa edilenler de tutmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi; Anadolu'nun köylerinde birer meşale gibi partimizi temsil eden dava arkadaşlarımızın inancı, iradesi, dayanışması ve kararlılığıyla bu sinsi kuşatmayı da yaracaktır. Bu yapıların her birisini ait oldukları yere, tarihin çöplüğüne gönderecek ve gelecek nesillerle Türk milletinin ikbal ve istiklalini teminat altına almaya devam edecektir' diye konuştu.