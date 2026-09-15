Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Yorga Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahallenin ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi. Toplantıda hayata geçirilmesi planlanan projeler de değerlendirildi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye şube müdürleriyle birlikte Yorga Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek halk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahallenin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve beklentileri ele alınırken, Yorga Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinleyen Başkan Kadir Tatık, mahallede yapılabilecek çalışmaların ortak akılla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 'Yorga Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek halk toplantımızı gerçekleştirdik. Mahallemizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini vatandaşlarımızdan doğrudan dinledik. Yorga'mız için yapılabilecek çalışmaları hep birlikte değerlendirdik. Katılım sağlayan, görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte dinliyor, birlikte çalışıyor, Tavas'ımızı birlikte büyütüyoruz' dedi.