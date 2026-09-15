15 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların odağında gram ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları bulunuyor.

Gram altın 6 bin 700 TL bandında

Günün ilk saatlerinde gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altının alış fiyatı 6.718,37 TL, satış fiyatı ise 6.719,12 TL seviyesinde bulunuyor.

Has altında ise alış fiyatı 6.710,46 TL, satış fiyatı 6.711,21 TL olarak kaydedildi.

Ons altın 4.300 doların altında

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da geriledi. Ons altın 15 Eylül sabahında 4.300 dolar seviyesinin altında, yaklaşık 4.296 dolar civarında işlem görüyor.

Ons altındaki hareket ile dolar kurundaki değişim, yurt içinde altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip ediliyor.

Çeyrek altın 11 bin TL bandında

Çeyrek altın da güne 11 bin TL bandında başladı. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.678,55 TL, satış fiyatı ise 10.922,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altının alış fiyatı 21.509,92 TL, satış fiyatı 22.052,53 TL olarak gerçekleşirken tam altının alış fiyatı 43.504 TL, satış fiyatı 44.016 TL oldu.

Cumhuriyet altını 43.162,32 TL'den alınırken 43.977,11 TL'den satılıyor. Ata altının alış fiyatı 44.049,03 TL, satış fiyatı 45.159,22 TL seviyesinde.

Diğer altın fiyatları

Ziynet altınının alış fiyatı 43.938,48 TL, satış fiyatı 44.767,40 TL olarak kaydedildi.

14 ayar bilezik gramında alış fiyatı 3.724,16 TL, satış fiyatı 4.952,34 TL olurken 22 ayar bilezik gramı 6.116,69 TL alış ve 6.329,69 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gremse altının alış fiyatı 108.257 TL, satış fiyatı ise 109.619 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında gün içinde ons altın ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değişimler yaşanabileceği belirtiliyor.