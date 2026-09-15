AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kahta'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Milletvekili Cemil Yaman'a, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi eşlik etti. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında programın ilk durağı Kahta Belediyesi oldu. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı makamında ziyaret eden Milletvekili Cemil Yaman, Başkan Hallaç ile ilçede sürdürülen belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve Kahta'nın geleceğine yönelik planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Kahta'nın ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler ele alınırken, yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki güçlü iş birliğinin Kahta'ya kazandıracağı çalışmalar üzerinde de istişare gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Can Hallaç, Kahta'nın gelişimi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, ilçenin ihtiyaç ve taleplerinin ilgili mercilere ulaştırılması ve yatırımların hızlandırılması noktasında gerçekleştirilen istişarelerin önemine dikkat çekti.

Ziyaretlerin devamında Milletvekili Cemil Yaman, şehit aileleri ve engelli ailelerini ziyaret ederek gönül bağlarını güçlendiren buluşmalar gerçekleştirdi. Ailelerle samimi sohbet eden Yaman, talep, öneri ve beklentileri dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Program kapsamında Kahta'daki eczacılar ziyaret edilerek ilçedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti'de geçmiş dönemlerde görev alarak teşkilata ve ilçeye hizmet eden eczacılara, emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta'nın daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe olması için tüm paydaşlarla dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Kahta'mızın gelişmesi ve hemşerilerimizin yaşam kalitesinin yükselmesi için ortak akıl, güçlü iş birliği ve gönül birliğiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini ilgili mercilerle istişare ederek Kahta'mız için en güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Can Hallaç, Kahta'ya gösterdikleri yakın ilgi ve gerçekleştirdikleri nazik ziyaret dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a teşekkür etti.