Meink, uzaya yerleştirilen silahın ABD askeri unsurlarını düşmanların olası saldırılarından korumak amacıyla gerekli olduğunu söyledi. ABD'nin gelişen tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Meink, söz konusu silahın teknik özellikleri, kapasitesi ve ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ise bilgi vermedi.

"Rakiplerin kabiliyetleri yok edilebilir"

ABD Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasında, uzayda üstünlük sağlama amacıyla hem kinetik hem de kinetik olmayan yöntemlerin kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, "uzay kontrolü" kapsamında rakiplerin uzaydaki kabiliyetlerinin engellenmesi, zayıflatılması veya gerektiğinde tamamen etkisiz hale getirilmesine yönelik yöntemlerin bulunduğu ifade edildi. Bu kapasitenin, muharip komutanlıkların talimatları doğrultusunda hem saldırı hem de savunma amacıyla kullanılabileceği kaydedildi.

Washington yönetimi, özellikle Çin ve Rusya'nın uzay alanındaki askeri kapasitesini artırmasını önemli bir tehdit olarak değerlendiriyor. ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in askeri modernizasyon kapsamında uzay ve karşı-uzay kabiliyetlerini geliştirdiğini, Rusya'nın ise uzayı gelecekteki çatışmaların önemli savaş alanlarından biri olarak gördüğünü belirtiyor.

"Altın Kubbe" planında uzay önemli rol oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geliştirdiği "Altın Kubbe" füze savunma projesinde de uzay tabanlı sistemler kritik bir konumda bulunuyor. Proje kapsamında uzay tabanlı yetenekler ile önleyici füze sistemlerinin ABD'yi balistik füzeler ve diğer hava kaynaklı tehditlere karşı koruması hedefleniyor.

Trump daha önce imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD Uzay Kuvvetleri'nin yalnızca uzaydaki Amerikan varlıklarını koruyan bir yapı olmaması gerektiğini, gerektiğinde saldırı kapasitesine de sahip olması gerektiğini ortaya koymuştu.

Söz konusu kararname, uzay tabanlı savunma ve önleyici sistemlerin geliştirilmesinin önünü açarken, Washington'ın son açıklaması ABD'nin uzaydaki askeri kapasitesini savunma anlayışının ötesine taşıdığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ABD'nin yörüngeye silah konuşlandırdığını resmen açıklaması, uzayın gelecekteki askeri rekabetin en kritik cephelerinden biri olacağına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.