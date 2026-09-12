Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Soydaş hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Soydaş’a, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “müstehcen görüntü yayınlama” suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul’da gözaltına alınan Soydaş, işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Soydaş’ın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Cezaevinde bulunduğu dönemde yakınları aracılığıyla mesaj gönderen Soydaş, cezaevi koşullarının kendisi için oldukça zor olduğunu belirtmiş ve yaptıklarından pişman olduğunu ifade etmişti. Soydaş, tahliye edilmesi halinde daha mütevazı bir hayat süreceğini söylemişti.

Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Fatma Soydaş’ın tahliyesine karar verildi.