Protokol kapsamında ASFAT ve KEYVAN Havacılık, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda gerçekleştirilecek savunma ve havacılık projelerinde birlikte hareket edecek; tarafların bilgi birikimi, teknik yetkinlikleri ve imkânlarını bir araya getirerek ortak projeler geliştirecek ve bu projelere yönelik çözüm ve iş geliştirme süreçlerini birlikte yürütecek.

İş birliğiyle, özellikle askerî havacılık operasyonlarında ihtiyaç duyulan seyrüsefer verilerinin yerli imkânlarla karşılanması, bu alandaki teknik ve operasyonel yetkinliklerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin savunma ve havacılık ekosistemindeki kritik veri kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ASFAT’ın savunma projelerindeki güçlü proje yönetimi, tedarik ve uluslararası iş geliştirme kabiliyeti ile KEYVAN Havacılık’ın uluslararası standartlarda havacılık ve navigasyon verisi üretme yetkinliğinin bir araya gelmesiyle oluşturulan iş birliği, yalnızca Türkiye’deki askerî havacılık ihtiyaçlarına değil, Türkiye’de ve yurt dışında geliştirilecek savunma ve havacılık projelerine yönelik ortak çözümler sunulmasına da güçlü bir zemin oluşturuyor.

KEYVAN Havacılık, sivil ve askerî havacılıkta kullanılan seyrüsefer ve navigasyon verilerini uluslararası havacılık standartlarına uygun olarak üretiyor. EASA tarafından sertifikalandırılmış, Türkiye’nin yerli ve millî havacılık veri sağlayıcısı olan KEYVAN, geliştirdiği veri çözümleriyle küresel ölçekte havacılık sektörüne hizmet sunuyor.

ASFAT ve KEYVAN Havacılık arasındaki bu iş birliğiyle; yerli ve millî havacılık verisi kullanımının yaygınlaştırılması, kritik verilerde dışa bağımlılığın sonlandırılması ve askerî havacılıkta ihtiyaç duyulan stratejik veri altyapısının yerli kabiliyetlerle güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin bu alanda geliştirdiği teknolojik ve operasyonel yetkinliklerin yurt içi ve yurt dışındaki projelere taşınmasıyla, yerli havacılık verisi alanındaki kabiliyetlerin uluslararası savunma ve havacılık pazarlarında etkin şekilde kullanılmasının ve Türkiye’nin bu alandaki gücünün dünyaya taşınmasının önü açılacak.