Mektebim Koleji Bilim Kurulu üyesi 5 akademisyen, zirveye katılım sağlayan bine yakın öğretmene uzmanlık alanlarına göre sunumlar gerçekleştirdi. Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, “Çocuklarımızın, küçüklükten itibaren psikolojilerini sağlam tutabilmenin temel yollarından birisi de öğretmenlerimizin bu konuda onların yanlarında ve donanımlı olmalarıdır. Bu ve buna benzer yapacağımız diğer sempozyumlarda da bunu amaçlıyoruz” dedi.

Mektebim Koleji’nin, sürdürülebilir eğitim için gerçekleştirdiği atılım ile kurulan ve alanında uzman 11 akademisyenden oluşan ‘Bilim Kurulu’, erken çocuklukta psikolojik sağlamlık konusuna odaklanarak bir sempozyum programı planladı. Çocukların gelişiminde büyük önem taşıyan psikolojik sağlamlığın sağlanması için, karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma becerisi kazandıracak öğretmen ve eğitimcilere ‘Erken Çocuklukta Psikolojik Sağlamlık Zirvesi’ gerçekleştirildi. Adana’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen zirveye, Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Mektebim Koleji Bilim Kurulu üyeleri, Mektebim Koleji Adana Kampüsü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Ataşlı ve çok sayıda öğretmen katıldı.

‘BİNE YAKIN ÖĞRETMEN KATILIYOR’

Zirveyle ilgili bilgiler veren Kalko, “Adana’da düzenlediğimiz zirvemize, 5 bilim kurulu üyemiz, akademisyenler ve bilim insanları katılıyor. Adana ve çevre illerde bu alana ilgi duyan yaklaşık bin öğretmenimizin katıldığı bir organizasyonda, çocukların küçük yaşlarda psikolojik sağlamlıklarını, öz güvenlerini artırmak ve sorumluluk duygularını aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın, küçüklükten itibaren psikolojilerini sağlam tutabilmenin temel yollarından birisi de öğretmenlerimizin bu konuda onların yanlarında ve donanımlı olmalarıdır. Bu ve buna benzer yapacağımız diğer sempozyumlarda da bunu amaçlıyoruz” diye konuştu.

‘ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Mektebim olarak bu tip organizasyonlara öncülük etmeye devam edeceklerini belirten Kalko, “Mektebim olarak sadece kendi okullarımızdaki öğretmenlerin değil, vatanımıza ve milletimize olan sorumluluğumuz gereği ülke genelindeki tüm öğretmenlerimizin katılabileceği, alanında uzman birçok akademisyeni onlarla buluşturacağımız sempozyumlara ön ayak olmak, bunları organize etmek en büyük hedefimiz. Şu anda Adana’da başlattığımız bu sempozyumun diğer şehirlerde de çoğalarak büyümesini arzuluyorum” dedi.

5 BİLİM KURULU ÜYESİ SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan zirvenin açılış konuşmasını yapan Kalko, zirveye katılan öğretmenlere teşekkür ederek, “Bugün, konfor alanından çıkarak burada, bu eğitime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlere fırsat verilirse, kendilerini geliştirme noktasında çok büyük bir isteğinin ve şevkinin olacağını gösterdiniz” dedi. Kalko’nun konuşmasının ardından sahneye çıkan Mektebim Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Uğur Batı ‘Erken Çocuklukta Beyin Gelişimi’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Gün boyu süren zirvede Doç. Dr. Esef Hakan Toytok ‘Farklı Bak, Farklı Düşün, Fark Yarat’, Prof. Dr. Belma Tuğrul ‘B0BİÇÖ-Burada Olman Benim İçin Önemli’, Mehmet Ali Deniz ‘Süper Gen, Süper Beyin, Süper Beden’ ve Doç. Dr. Yavuz Samur ise ‘Dijital Çağda Çocukluk’ adlı sunum gerçekleştirdi.

PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Sunumların ardından sahneye davet edilen bilim kurulu üyeleri, günün anısına düzenlenen plaketleri Eğitim Direktörü Ferhat Argın’dan aldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Erken Çocuklukta Psikolojik Sağlamlık Zirvesi sona erdi.