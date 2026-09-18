İTÜ’nün paylaşımında “Türkiye’de bir ilk” olarak duyurulan dört kardeşin her biri farklı bir mühendislik disiplininde eğitim görüyor. Önder Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Selin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Aylin Endüstri Mühendisliği, Ömer ise İnşaat Mühendisliği öğrencisi.

Kardeşlerden Önder, Selin ve Aylin, 2023 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile İTÜ’ye yerleşti. Dördüncü kardeş Ömer ise bu yıl kurumlararası yatay geçiş yaparak İnşaat Mühendisliği bölümüne katıldı. Böylece dört kardeşin üniversite eğitimleri aynı çatı altında birleşti.

Dört kardeş, dört farklı mühendislik

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da dördüz kardeşlerle bir araya gelerek eğitim ve kariyer hedefleri hakkında sohbet etti. Mandal’ın paylaşımına göre kardeşler, farklı mühendislik disiplinlerinde kendi kariyer yollarını oluştururken birbirlerinin gelişimine de destek oluyor.

Dördüz kardeşlerin annesi Yasemin Hanım da buluşmada yer aldı. Mandal, dört kardeşin İTÜ’deki eğitim yolculuğunda ailenin verdiği desteğe dikkat çekti.

İTÜ’nün duyurusuyla gündeme gelen hikâye, aynı anda dört kardeşin bir üniversitede bulunmasından çok, kardeşlerin birbirinden tamamen farklı mühendislik alanlarında eğitim almasıyla da dikkat çekiyor.

Elektronik ve haberleşmeden metalurji ve malzemeye, endüstri mühendisliğinden inşaat mühendisliğine uzanan dört ayrı alan, dördüz kardeşlerin üniversite hayatında ortak bir noktada buluşmuş oldu.

İTÜ, kardeşlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında başarılar dilerken, bu sıra dışı buluşmayı üniversite ailesi açısından da özel bir hikâye olarak paylaştı.