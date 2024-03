Allianz Trade, son Küresel İflas Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; 2022’de yüzde 1 ve 2023’te yüzde 7 olarak kademeli artan küresel iflaslar, 2024 yılında yeniden hızlanarak yüzde 9’a artacak. Türkiye’de ise 2024 yılında iflasların yüzde 20 artması, 2025 yılında ise tekrar yüzde 6 azalması öngörülüyor.



Her 4 ülkeden 3’ünde iflas artışı

Allianz Trade raporuna göre; 2023 yılında her dört ülkeden üçünde ticari iflasların sayısı arttı ve çoğu ülkede çift haneli artış kaydedildi. 2023 yılında ABD'de yüzde 40 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14 oranında keskin artışlar görülürken Hollanda yüzde 52, Fransa yüzde 35 ve Almanya yüzde 23’lük artışlarla ön sıralarda yer aldı. 2023 yılında büyük işletmelerin iflasının endişe verici olduğunun da vurgulandığı raporda, yıl boyunca her gün bir büyük işletmenin iflasının yaşandığı belirtildi.

Allianz Trade Genel Müdürü Ahmet Ali Bugay, 2024 yılının zor bir yıl olacağını ve küresel ekonomide iflasların artacağını, çok sayıda ülkede gerçekleşecek seçimlerin, dolayısıyla siyasi gündemin, ekonomik dengelerde belirleyici faktörler arasında yer alacağını söyledi. “2024 yılı global çerçevede hem hane halkı hem de şirketler açısından bekle-gör yaklaşımının benimseneceği, büyük alımlardan stratejik yatırımlara kadar önemli ekonomik kararların erteleneceği ve ülkelerde geçekleşecek başkanlık ve parlamento seçimleri ile siyasi ajandanın yoğun olduğu bir yıl olacak. Diğer yandan 2024 yılında iflaslarda geniş tabanlı ve hızlanan eğilimde bir artış bekliyoruz. 2023’te küresel olarak yıllık yüzde 7 olan iflas artışının 2024 yılında yüzde 9’a ulaşması tahminler arasında yer alıyor. 2025 yılında istikrar görünüyor ancak istikrara kavuşmadan önce 2024 yılında iflaslar hızlanmaya devam edecek.”

Rapora göre; düşük büyüme, ticari aksamalar ve jeopolitik belirsizlik, 2024 yılında küresel ticari iflaslarda yeni bir hızlanmaya zemin hazırlıyor. Allianz Trade, beş ülkeden dördünde devam eden artışın etkisiyle bu yıl küresel iflaslarda üst üste üçüncü kez ve yüzde 9’luk artış bekliyor. En büyük iflas artışları yüzde 28 ile ABD yine yüzde 28 ile İspanya ve yüzde 31 ile Hollanda'da bekleniyor.

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, "Küresel olarak 2023 yılında ülkelerin yarısı salgın öncesi iflas seviyelerine ulaşmışken 2024 yılında göreceğimiz geniş tabanlı artışla üç ülkeden ikisinde iflaslar salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkaracaktır. Ekonomik şoklar beraberinde birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Son 3 yılda çok kırılgan hale gelen şirketlerin dayanıklılığı bu zorluluklar karşısında teste tabii olacak" dedi.