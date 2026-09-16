Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihleri duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül saat 16.00’da başlayacak ve 21 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

ÖSYM, adayların tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerektiğini bildirdi.