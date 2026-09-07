Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan gazeteci Veyis Ateş'in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Duruşmaya Veyis Ateş ile Mehmet Akif Ersoy’un karşılıklı ifadeleri damga vurdu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanan eski Habertürk TV Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenen Ateş, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti.

Ateş savunmasında, iddialara konu edilen evin kendisine ait olmadığını belirterek uyuşturucu kullanımına yer veya imkan sağladığı yönündeki suçlamayı kabul etmedi. Uyuşturucu kullanmadığını ve herhangi bir kişiye uyuşturucu temin etmediğini savunan Ateş, kendisini suçlayan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tanık sıfatıyla SEGBİS üzerinden verdiği ifade oldu. Ersoy, daha önceki beyanlarında da yer alan 2019'daki bir olayla ilgili anlatımını sürdürerek, Piyalepaşa'daki evde Veyis Ateş’in yanında getirdiğini söylediği uyuşturucuyu kendisinin de ilk kez kullandığını öne sürdü.

Veyis Ateş ise Ersoy’un kendisiyle ilgili ifadelerinin ardından cezaevinde karşılaştıklarında kendisinden özür dilediğini iddia etti. Ateş, Ersoy’un kendisine, “Bu şekilde ifade vermek zorundaydım” dediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın sonunda Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Tahliye kararı, Ateş’in hakkındaki suçlamalardan beraat ettiği anlamına gelmiyor; yargılama tutuksuz olarak devam edecek.