Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında azalarak 44 bin 378 oldu. İkinci el konut satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 oranında azalarak 83 bin 32 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,2 oldu.

İpotekli konut satışları 22 bin 131, diğer konut satışları 105 bin 279 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artarak 22 bin 131 oldu. Diğer konut satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 oranında azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4 diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Ağustos ayında yüzde 4,5 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

Yabancılara Ağustos ayında bin 938 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak bin 938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İlk el iş yeri satışları 5 bin 172, ikinci el iş yeri satışları 10 bin 765 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında artarak 5 bin 172 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 oranında azalarak 10 bin 765 oldu.

İpotekli iş yeri satışları 652, diğer iş yeri satışları 15 bin 285 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,6 oranında artarak 652 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 15 bin 285 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Ağustos ayında yüzde 5,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 11,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,0 azaldı; ikinci el iş yeri satışları aynı kaldı.