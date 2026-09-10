TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 14 Eylül olarak açıklamıştı. Sosyal konut hamlesinin yanı sıra kiralık konut adımıyla da vatandaşların yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut satışına ilave olarak 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi. Kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlayacağını duyuran Erdoğan, çekilecek kura ile ilk bin kiralık konutun hak sahiplerine belirleneceğini ve bu evlerin piyasa rayiçlerinin oldukça altında bedellerle vatandaşlara kiralanacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Sosyal medya hesabından sürece ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul’da Kiralık Konut Dönemi başlıyor. 14 Eylülde başvuruları alacak, Ekim ayında ilk 1.071 konutumuzun anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız ile teslim edeceğiz" dedi.



Kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta bin 71 konut 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kiralık konut için kura Ekim 2026'da çekilecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek.



Konutların, Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar gibi ilçelerde inşa edileceği öğrenildi.



Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden ve yetkili banka şubeleri alınacak.

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtiliyor.