Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Futbol AŞ’deki paylarının satışına yönelik yeni bir adım attı. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin çıkarılmış sermayesinde kulübün sahip olduğu 392 milyon 811 bin 227 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul’da satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.

Payın yüzde 8,9’u satışa konu olacak

Satışa konu edilen payların şirket sermayesindeki karşılığı yüzde 8,9 olarak hesaplanıyor. Beşiktaş Futbol AŞ paylarının 16 Eylül seansını 2,36 TL’den tamamlaması dikkate alındığında, satışa konu payların toplam piyasa değeri yaklaşık 927 milyon TL seviyesine denk geliyor. Ancak bu rakam, mevcut kapanış fiyatı üzerinden yapılan hesaplama olup gerçekleşecek satış tutarı fiyat ve işlem koşullarına göre değişebilecek.

Son satışla pay yüzde 51,22’ye inecek

Beşiktaş, 17 Ağustos-2 Eylül döneminde de Futbol AŞ hisselerinde satış gerçekleştirmişti. Yaklaşık 913 milyon TL büyüklüğündeki bu satışların ardından kulübün Futbol AŞ’deki payı yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye gerilemişti.

Yeni satışın tamamlanması halinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Futbol AŞ’deki ortaklık oranı yüzde 60,12’den yüzde 51,22’ye düşecek. Böylece 17 Ağustos’tan bu yana gerçekleştirilen ve planlanan hisse satışlarının toplam büyüklüğü, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık 1 milyar 840 milyon TL’ye ulaşacak.

Beşiktaş’ın yeni hisse satışı için SPK onay sürecinin ardından Borsa İstanbul’daki işlemlere ilişkin gelişmelerin ayrıca duyurulması bekleniyor.