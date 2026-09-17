İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı, Aras Kargo Spor Kulübü organizasyonuyla İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen dostluk maçıyla kutlandı. İzmir'in köklü kulüpleri Aras Kargo, Altınordu ve Göztepe'nin kadın voleybol takımlarından sporcular, karma kadrolarla sahaya çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İzmir'in güçlü voleybol kültürünü temsil eden Aras Kargo, Altınordu ve Göztepe kadın voleybol takımlarının sporcuları, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda bir araya geldi. Aras Kargo Spor Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, üç kulübün sporcularından oluşturulan karma takımlar sahaya çıkarak dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

Cumhuriyet tarihinin önemli günlerinden biri olan 9 Eylül dolayısıyla düzenlenen etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve kulüpler arasındaki dayanışmayı ortaya koyarken, kadın voleybolunun İzmir'deki güçlü konumuna da dikkat çekti.

'Bu güzel ruhun ve İzmir'in değerlerinin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzuluyoruz'

9 Eylül organizasyonda açıklamalarda bulunan Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, 'Göztepe, Altınordu ve Aras Kargo kadın voleybol takımları sahada farklı renklerle ama aynı ruh için, 'Tek renk, tek ruh, tek takım' dediğimiz bu güzel organizasyonda bir araya geldik. Biz aslında Aras Kargo olarak kendimizi hep bir köprü metaforuyla özdeşleştiriyoruz; hayatları, insanları, ticareti ve şehirleri birbirine bağlıyoruz. Bugün de İzmir'in bu üç büyük ve köklü camiası bu salonda buluşuyor. 9 Eylül ruhuna, kurtuluş ruhuna saygılarını sunmak üzere birleşiyorlar. Bu bizim için çok anlamlı bir etkinlik. İzmir halkı da burada; sezon boyunca bizi yalnız bırakmadıkları gibi bugün de yanımızdalar. Sporun bu birleştirici gücünü bugün üç kulüp olarak sahada ortaya koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel ruhun ve İzmir'in değerlerinin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzuluyoruz' dedi.