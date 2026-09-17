Tera Portföy Yönetim A.Ş., serbest fonlarından 6'sında katılma payı iade esaslarını yeniden düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli kararı kapsamında yapılan değişiklikle fonların fiyat hesaplama sıklığı azaltılırken, satış bedellerinin yatırımcıya ödenme süresi uzatıldı.

Değişiklik; Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH), Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU), Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (T3B), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV) ve Tera Portföy Birinci Serbest Fon'u (TLY) kapsıyor.

Vatandaş için ne anlama geliyor?

Yeni sistemin en önemli tarafı, yatırımcının fondan çıkmak için talimat verebildiği gün ile parasını alacağı gün arasındaki sürenin uzaması.

Örneğin yatırımcı bugün satış talimatı verdiğinde, fon payı bugün belirlenen fiyat üzerinden hemen satılmayacak. Talimat, bir sonraki değerleme gününde hesaplanacak fiyat üzerinden işleme alınacak.

Yeni uygulamada fonların fiyatı ayın 15'inde hesaplanacak. 15'inci günün tatil olması halinde hesaplama takip eden ilk iş gününde yapılacak. Ardından yatırımcının satış bedeli, bu fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde ödenecek.

Satış talimatı vermek mümkün ama ödeme hemen yapılmayacak

Yatırımcılar satış talimatlarını her iş günü vermeye devam edecek. Ancak bu, paranın aynı gün veya birkaç gün içinde hesaba geçeceği anlamına gelmeyecek.

Basitçe ifade etmek gerekirse:

Talimat ver → 15'inde fiyat hesaplanmasını bekle → hesaplanan fiyat üzerinden satış gerçekleşsin → 10 iş günü daha bekle → para ödensin.

Dolayısıyla yatırımcı açısından en önemli değişiklik, fonun nakde dönüş hızının ciddi şekilde yavaşlaması oluyor.

Neden böyle bir değişiklik yapıldı?

Tera Portföy, değişikliğin gerekçesini fonların likidite riskinin daha etkin yönetilmesi olarak açıkladı.

Şirket; yatırımcıların yoğun şekilde satış talebi vermesi halinde fon portföyündeki varlıkların uygun olmayan piyasa koşullarında satılmasının önüne geçilmesini, iade taleplerinin daha sağlıklı karşılanmasını ve fon yatırımcılarının menfaatlerinin korunmasını amaçladığını bildirdi. Şirket ayrıca bu değişikliğin fonların yatırım stratejilerinde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

Değişiklik ne zaman başladı?

Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren verilen satış talimatları için geçerli oldu.

Yatırımcı açısından kritik nokta

Bu düzenleme, “fon satılamıyor” anlamına gelmiyor. Yatırımcı satış talimatını vermeye devam edebiliyor. Ancak satışın hangi fiyat üzerinden gerçekleşeceği ve paranın ne zaman ödeneceği konusunda önceki sisteme göre daha uzun bir bekleme süresi ortaya çıkıyor.

Özellikle parasını kısa sürede nakde çevirmeyi planlayan yatırımcıların, bu fonlarda artık satış talimatı ile ödeme tarihi arasındaki sürenin önemli ölçüde uzadığını dikkate alması gerekiyor.