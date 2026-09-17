Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, haftalık repo ihaleleriyle piyasaya sağlanacak fonlama miktarı artırılacak.Söz konusu artış, mevcut likidite koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

TCMB ayrıca Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların kullanabileceği borçlanma limitlerini yeniden belirleyecek.Limitlerin güncellenmesinde bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklüklerinin dikkate alınacağı bildirildi.

Teminatlarda iskonto oranları düşürülecek

Merkez Bankası’nın aldığı bir diğer karar ise teminatlara ilişkin oldu. TCMB bünyesindeki piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.

TCMB, yeni düzenlemelerin finansal piyasalardaki likidite koşullarının yönetilmesine yönelik olduğunu belirtirken, gelişmelerin yakından takip edileceğini açıkladı.

Ek tedbir mesajı

Merkez Bankası, ihtiyaç görülmesi halinde likidite yönetimine yönelik ilave adımların da atılabileceği mesajını verdi.

TCMB açıklamasında, “Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Böylece TCMB, haftalık repo fonlaması, bankaların borçlanma limitleri ve teminat iskonto oranlarında yaptığı düzenlemelerle TL likidite yönetiminde yeni bir çerçeve oluşturmuş oldu.