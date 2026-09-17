ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için yaptığı vize talebini reddetti. Abbas, ülkeye girişine üst üste ikinci yıl izin verilmemesiyle BM'ye video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin Yönetimi (PA) yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) üyelerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağı duyuruldu. Açıklamada, 'ABD'ye verdikleri taahhütlere aykırı olarak reform yapmamaları ve barış umutlarını baltalayan devam eden faaliyetleri sonucu ABD, Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine ve Filistin Yönetimi yetkililerine vize verilmesini engelleyen yaptırımları uzatacaktır' ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Yönetimi'ni doğrudan müzakerelerin dışında Filistin devletinin uluslararası tanınmasını sağlamaya çalışarak, İsrail ile olan anlaşmazlığını uluslararası mahkemelere taşıyarak ve ABD ile İsrail'in hüküm giymiş saldırganlar ve aileleri olarak nitelendirdiği kişilere ödeme yaparak ABD yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Abbas'ın vize talebi bu yıl da reddedildi

ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım açıklamasının ardından çıkan haberlere Filistinli kaynaklar, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılabilmesi için yaptığı giriş vizesi talebini reddettiğini aktardı. Abbas, ülkeye girişine art arda ikinci yıl izin verilmemesiyle BM Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak.

Filistin Devleti şu anda İngiltere, Fransa, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere BM'nin 193 üye devletinin yaklaşık yüzde 75'i tarafından tanınıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden yalnızca ABD, Filistin devletini tanımıyor.