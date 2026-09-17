ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’ya yaptığı ziyaret sırasında Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İran’la devam eden savaşın yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı da vardı.

İran’la yürütülen temaslara ilişkin konuşan Trump, çatışmanın sona yaklaşmasını umduğunu belirtti.

Trump, “Savaşın sonuna yaklaştığımızı umuyorum. İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” dedi.

İran’la temas doğrudan

Trump’a, İran’dan kendisine ulaşan mesajların doğrudan mı yoksa aracı ülkeler üzerinden mi geldiği de soruldu. ABD Başkanı bu soruya tek kelimeyle “Doğrudan” yanıtını verdi.

Trump’ın açıklaması, yaklaşık yedi aydır devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden gündemin merkezine geldiği bir dönemde geldi. Reuters da Trump’ın savaşın sona yaklaşabileceğine ilişkin açıklamasını ve İran’ın müzakerelere açık olabileceği yönündeki değerlendirmesini aktardı.

Fed kararına sert tepki

Trump, açıklamalarında Fed’in faiz kararını da eleştirdi. Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesinin ardından konuşan Trump, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu savundu. Fed’in kararı, 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu.

Fed yönetimini eleştiren Trump, üyelerin siyasi davrandığını öne sürerek faiz artışının kendi yönetimine karşı alındığını iddia etti.

ABD Başkanı ayrıca ülkenin dünyadaki en düşük faiz oranlarından birine sahip olması gerektiğini savunarak, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve yüksek faizlerin buna rağmen gerekli olmadığını ifade etti.

Trump, bütçe açıklarına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'nin diğer ülkelerle ticaret konusunda atacağı adımlarla yıllık 1,5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öne sürdü.

Fed ise 16 Eylül’de aldığı kararla politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Karar oybirliğiyle alınırken, Fed’in temel gerekçesi yüksek seyreden enflasyonla mücadele olarak açıklandı.