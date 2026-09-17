Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan hızlı yükseliş, pompa fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatına 15 Eylül’de gelen yaklaşık 6,5 TL’lik artışın ardından 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 4,6 TL’lik yeni zam uygulandı. Böylece motorin fiyatı 100 TL sınırını aşarak tarihi seviyeye çıktı.

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 100,40 TL, Anadolu Yakası’nda 100,20 TL seviyesine yükseldi. Ankara’da motorin 101,50 TL, İzmir’de ise 101,80 TL oldu.

Benzin fiyatlarında da yükseliş devam ederken, 17 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,40 TL, Anadolu Yakası’nda 80,20 TL, Ankara’da 81,30 TL, İzmir’de ise 81,60 TL olarak uygulanıyor.

LPG fiyatları ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,99 TL, Anadolu Yakası'nda 34,39 TL, Ankara'da 35,09 TL, İzmir'de 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinde 100 TL dönemi

Motorinin üç haneli fiyatlara ulaşmasında uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kuru ve yurt içindeki vergi uygulamalarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeler de etkili oluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin riskler ve küresel arz endişeleri petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

17 Eylül itibarıyla Türkiye genelinde motorin fiyatı ortalama 102,27 TL seviyesine ulaşırken, benzin ortalaması yaklaşık 82,10 TL, otogaz ortalaması ise 35,41 TL olarak hesaplanıyor.

Şimşek “Avrupa'dan ucuz” demişti

Akaryakıt fiyatlarının 100 TL eşiğini aşması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kısa süre önce yaptığı Avrupa kıyasını da yeniden gündeme getirdi.

Şimşek, akaryakıt fiyatları ve eşel mobil uygulamasına ilişkin değerlendirmesinde Avrupa'da motorin fiyatının 150 TL'nin altında olmadığını, Türkiye'de ise fiyatın 100 TL civarında bulunduğunu söylemişti. Şimşek ayrıca Türkiye'nin bu alanda vergiden feragat ettiğini belirtmişti.

Gelinen noktada ise motorin fiyatı Türkiye'de de üç haneli seviyeye çıktı. Ankara ve İzmir'de litre fiyatı 101 TL'nin üzerine yükselirken, İstanbul'da da 100 TL sınırı aşıldı.

17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 80,40 TL 100,40 TL 34,99 TL İstanbul Anadolu 80,20 TL 100,20 TL 34,39 TL Ankara 81,30 TL 101,50 TL 35,09 TL İzmir 81,60 TL 101,80 TL 34,99 TL

Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasaları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı hareketliliğin önümüzdeki dönemde de pompa fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.