Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin yeni detayları paylaştı. Proje kapsamında ilk etapta tamamlanan 1071 konut için başvurular yarından itibaren alınmaya başlayacak.

Bakan Kurum, Ataşehir’de bulunan 3+1 örnek dairenin iç görüntülerini paylaşarak İstanbul’daki kiralık sosyal konutların nasıl olacağına ilişkin bilgi verdi. Kurum, başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını ve konutların belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara kiralanacağını açıkladı.

KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Projenin en dikkat çeken detaylarından biri kira bedelleri oldu. İstanbul’daki bölgesel rayiçlerin altında tutulması planlanan kiralar, konutun büyüklüğüne göre değişmek üzere aylık 10 bin TL’den başlayacak.

Konutlar, şartları karşılayan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.

4 BÖLGEDE 1071 KONUT TAHSİS EDİLECEK

İstanbul’daki proje toplam 12 ilçeyi kapsayan 4 ayrı bölgede uygulanacak.

İlk bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291 konut bulunacak. Maltepe, Tuzla ve Kartal’ın yer aldığı ikinci bölgede 330 konut tahsis edilecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’i kapsayan üçüncü bölgede 360 konut, Arnavutköy’de ise 90 konut olmak üzere toplam 1071 konut kiraya sunulacak.

BAŞVURU ÜCRETİ YOK

Projeye başvuracak vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru için son 12 aylık dönemdeki ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL’lik sınırı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır İstanbul’da ikamet etme şartı aranacak.

Başvurular, e-Devlet’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru”bölümünden yapılabilecek.

KURA VE TESLİMATLAR EKİMDE

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimi ve konut teslimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor. İlk etapta 1071 konutla başlayacak uygulamayla İstanbul’da konut ve kira maliyetleri nedeniyle zorlanan vatandaşlara daha uygun koşullarda barınma imkanı sunulmas