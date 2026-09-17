Trendyol Süper Lig'de 6. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Konyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa evinde Konyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş da Amed Sportif Faaliyetlere konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından milli maçlar için ara verilecek.

Trendyol Süper Lig'de 6 hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

Cumartesi

17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği

Pazar

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor