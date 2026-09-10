OYAK YATIRIM, transfer ettiği yeni isimlerle departmanlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Banu Dirim, Araştırma Direktörü olarak OYAK YATIRIM ailesine katıldı. Banu Dirim, Eylül 2026 itibarıyla OYAK YATIRIM'da yeni görevine başladı.

Banu Dirim, CNBC-e, Bloomberg, Dünya gazetesi ve finans dergilerinde yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetiminde uzman

Boğaziçi Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun olan Banu Dirim, kariyerine Garanti Leasing'de başladı. Buradaki kariyerini 2006 yılından itibaren Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Bölümü Yöneticisi olarak sürdüren Dirim, daha sonra Araştırma Bölümü'nde Analist Yardımcılığı görevini üstlendi. 2012 yılında FinansInvest bünyesinde Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Bölümü'nde Kıdemli Danışman olarak çalışmaya başlayan Dirim, burada 9,5 yıl görev yaptı.

Banu Dirim, OYAK YATIRIM'a katılmadan önce Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım, Global Menkul Değerler ve PhillipCapital Türkiye'de Araştırma Direktörü olarak görev yaptı.