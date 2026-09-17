Sungurlu Belediye Başkanlığı ve Sungurlu Belediyespor tarafından düzenlenecek yağlı güreş müsabakalarında, 36 başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele edecek.

Sungurlu Belediye Başkanlığı ve Sungurlu Belediyespor tarafından organize edilecek yağlı güreş müsabakaları, 27 Eylül günü saat 10.00'da Akçalı Mesire Alanında başlayacak. Geçen yılın Sungurlu şampiyonu Mustafa Taş başta olmak üzere,

Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Erinç, Faruk Akkoyun, Ahmet Serbest, Bekir Eryücel, Yunus Emre Yaman, Onur Şenel, Recep Taslak, Turan Balaban, Ali Yanatma, Kaan Kaya, Osman Özgün ve Ali Güngör Ekin gibi birbirinden değerli 36 başpehlivan er meydanında ter dökecek. Yaklaşık 750 pehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, Ünal Karaman başpehlivan, Eren Kalkan ise başaltı boyunda Sungurlu'yu temsil edecek.

Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ata sporunun eşsiz heyecanını birlikte yaşamaya davet edildi.