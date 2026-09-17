Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İlçe genelinde 300 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Başkan Hasan Ulutaş, Akmercan Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını paylaştı. Ziyaret kapsamında okulda 15 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği sağlandı. Ulutaş, Şehit Hv. Plt. Yzb. Ali Rıza Sadak İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Burada da 30 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

İlçe genelinde yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında toplam 300 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği ulaştırıldığı belirtildi. Başkan Ulutaş, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere hayırlı olmasını diledi.