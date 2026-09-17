Mersin'de, 'Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet' temasıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer'in de katıldığı programda, sürdürülebilir ulaşım, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, erişilebilir kent ve çevreci ulaşım yatırımları öne çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının açılış programı, Babil Su Sporları Merkezi önünde yapıldı. Programa Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Göktuğ Kara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vahap Seçer: 'Herkes için her yerdeyiz'

Programda konuşan Başkan Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftasının Mersin'den başlamasının kendileri açısından mutluluk verici olduğunu söyledi. Bu yıl 'Herkes için hareketlilik' temasının yanı sıra 'Nesiller arası adalet' vurgusunun yapıldığına dikkat çeken Seçer, çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaş almış vatandaşlara kadar herkesin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ulaşım ve hareketliliği yalnızca altyapı çalışması olarak değerlendirmediklerini ifade eden Başkan Seçer, bunların sosyal hayatın da önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Vahap Seçer, son 7 yılda Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve hızlı ulaşım imkanlarını geliştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, tüm yaş grupları için erişilebilir ve uygun fiyatlı ulaşım seçenekleri oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bisiklet yollarının 153 kilometresi tamamlandı

Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Vahap Seçer, Ulaşım Master Planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını, bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Mersinlilere bisiklet kullanımını artırmaları çağrısında bulunan Seçer, bisikletin hem kent içi ulaşım hem de sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi MERBİS'in de hizmet verdiğini ifade eden Seçer, vatandaşların sistemden yararlanabileceğini kaydetti.

Mersin'in ulusal ve uluslararası bisiklet rotalarının önemli duraklarından biri haline getirilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Seçer, Avrupa Bisiklet Ağı EuroVelo'ya dahil olma çalışmalarında da sona yaklaşıldığını söyledi. Vahap Seçer, EuroVelo'ya katılımın kentin tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

'Çok yakın tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız'

Çevre dostu toplu taşıma yatırımlarının da devam ettiğini kaydeden Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs filosunda 430 araç bulunduğunu, bunların 205'inin CNG yakıtlı olduğunu belirtti. AB Türkiye Delegasyonu tarafından hibe edilen 18 elektrikli otobüsün de kentte hizmet verdiğini aktaran Seçer, elektrikli otobüslerin daha sessiz ve çevre dostu ulaşım imkanı sunduğunu söyledi.

Raylı sistem çalışmalarına da değinen Seçer, finansman konusunda bazı sorunlar yaşandığını ancak çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, 'Çok yakın tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız' dedi.

Başkan Seçer, hedeflerinin çocukların sokakta oynayabildiği, gençlerin spor yapabildiği, vatandaşların güvenle bisiklete binebildiği ve yaş almış bireylerin rahatça dolaşabildiği erişilebilir bir kent oluşturmak olduğunu söyledi.

Maria Luisa Wyganowski: 'Hareketlilik, hayata katılma özgürlüğüdür'

AB Türkiye Delegasyonu Finansal İş Birliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise hareketliliğin yalnızca ulaşım anlamına gelmediğini belirterek, 'Hareketlilik, hayata katılma özgürlüğüdür. Ne yazık ki bu özgürlük her zaman herkes için eşit olmuyor' dedi.

Mersin'in daha sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin oluşturulması konusunda önemli bir örnek teşkil edebileceğini ifade eden Wyganowski, kentlerde elde edilen deneyimlerin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki belediyelere de aktarılabileceğini söyledi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Açılış programında farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Elektrikli otobüs, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile Çocuk Kampüsü stantlarını gezen Vahap Seçer, vatandaşlarla da sohbet etti.

Program kapsamında kuşaklar arası basketbol etkinliği, güneş gözlemi, robotik kodlama çalışmaları ve çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Açılış, toplu fotoğraf çekimi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle sona erdi.

16-22 Eylül tarihleri arasında devam edecek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında açık hava spor etkinlikleri, güvenli ulaşım eğitimleri, bisiklet sürüş ve bakım atölyeleri, bisiklet turları, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.