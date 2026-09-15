GRANDLOAD damperli yarı römork, düşük ağırlığı ve sağlam tasarımıyla yol ve şantiye koşullarında yüksek performans sunuyor. Sık boşaltma gerektiren uygulamalara uygun Meiller hidroliğiyle donatılan seri, Türkiye’de 21 ve 23 m³ hacimli modellerle sunuluyor. GRANDLOAD, inşaat ve dökme yük taşımacılığı segmentinde “Yılın Ürünü” seçilmişti.

Aşırı yüklere ve maksimum taşıma hacimlerine dayanacak şekilde tasarlanan 60 ton azami yüklü araç ağırlığı ile MAXTREME damper serisi de sergilendi.

Gücün Merkezi

Fuarın en dikkat çeken yenilikleri arasında, 3, 4 ve 5 akslı şasiler için tasarlanan 32 tona kadar kaldırma kapasitesi sunan TECTRUM RS32 yer alıyor. Yeni model, kaynaksız çerçeve profili sayesinde modüler ekipman montajına imkân tanırken modüler kancalı kaldırma sistemi, farklı kullanım gereksinimlerine uyarlanabiliyor.

Meiller, TRIGENIUS üç yönlü damper serisiyle günlük kullanımda çok çeşitli ihtiyaçlara yönelik esnek çözümler sunuyor. TECTRIS AK14 yükleyici ise, 14 ton nominal yüke, iki akslı şasiler ve farklı tahrik sistemleri için optimize edilmiş durumda.

MEILLER modern mobilite konseptlerinin gereksinimlerine uygun esnek çözümler sunuyor.