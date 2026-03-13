Bakan Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 13. Bakü Küresel Forumu'ndaki programına devam ediyor. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "İki devlet tek millet şiarıyla bugün buradayız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin, dostlarımızın yanındayız. Bu vesileyle de tüm Azerbaycan halkına sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yaşanan elim hadise sebebiyle de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ifade etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Azerbaycan halkına öncelikle saygılarını, hürmetlerini burada ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"COP31 sürecinde diyalogla, uzlaşıyla hareket edeceğiz"

Kurum, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) başkanlığını Türkiye yürütecek. Ev sahipliğini Türkiye'de, Antalya'da yapacağız ve bugün burada Bakü'deki forumda da eski COP başkanlarıyla bir araya geldik ve hem COP başkanlarımızın yaptığı çalışmaları hem bugünkü fikirleri burada istişare ettik. İstiyoruz ki Azerbaycan'daki başarılı COP'u, yine Brezilya'daki COP30 sürecini biz de Türkiye olarak daha da yukarıya taşıyalım. İstiyoruz ki bugüne kadar alınmış tüm COP kararlarının daha da güçlendirildiği bir COP olsun. COP31 sürecinde diyalogla, uzlaşıyla hareket edeceğiz ve aslında karar almaktan çok daha çok uygulamaya geçmek istiyoruz. Bugün dünyanın ihtiyacının uygulama olduğunu, aksiyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"Önceliğimiz tüm ülkelerinin kendi kendine yetebilecek enerji politikalarını hayata geçirmesidir"

Çok taraflı bir COP başkanlığı süreci yürüteceklerini belirten Kurum, "Herkesi dinlediğimiz toplumun tüm kesimlerinin dikkate alındığı, burada kimsenin geride bırakılmadığı bir COP başkanlığı sürecini inşallah tüm dünyaya göstermiş olacağız. Burada Avustralya'yla bir dostluk içerisinde, bir kardeşlik içerisinde yürüteceğimiz ve başkanlığını Türkiye'nin yapacağı COP31 sürecinde, açıkçası dün Enerji Ajansı Başkanımızla da bir araya geldik. Önceliğimiz dünyanın tüm ülkelerinin kendi kendine yetebilecek enerji politikalarını hayata geçirmesidir. Bugün yaşadığımız ortam, bugün yaşadığımız aslında krizin en büyük sebepleri enerji. Dolayısıyla bir taraftan da iklim değişikliğinin uğraştığı konu, yüzde 70'i enerji kaynaklı. Emisyonlarımızın yüzde 70'nin enerji kaynaklı olduğunu değerlendirdiğinizde her ülkenin kendi kendine yeten bir enerji politikasını hayata geçirmesi gerekiyor. Bu manada her ülkenin kendi özelliği var" şeklinde konuştu.



"İnşallah başarılı bir COP süreci yürüteceğiz"

Yenilenebilir enerjiyi çok dikkate aldıklarını belirten Kurum, "Yenilenebilir enerjiyle alakalı adımları atacağız. Tabii bir taraftan da yani dünyada 700 milyona yakın insan elektriğe ulaşamıyor. Aslında onların bugün Etiyopya halkının önceliklerini bize ifade ettiler. Yani oradaki halklarımız da maalesef farklı ihtiyaçları, bugün için farklı beklentileri var. Pasifik Adaları sular altında kalıyor. Pasifik Adaları'nın öncelikleri var. Eylem ajandamızı gençlerin içinde olduğu, gençlerin dikkate alındığı iklim dirençli şehirlerin hayata geçirildiği, yenilenebilir enerji kaynaklarının en üst seviyede kullanıldığı ve iklime erişim, iklim finansmanına erişim noktasında da hakkaniyetli bir dağılım yapıldığı bir COP başkanlığı sürecini artık aksiyona geçerek eylem gündemini oluşturuyoruz ve bu eylem gündeminde de aslında buradaki istişarelerimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli. İnşallah başarılı bir COP süreci yürüteceğiz. Dünyanın bulunduğu konjonktüre rağmen farkındalığı daha da arttıracağız ve burada gençlerimize, ortak evimiz dünyamıza önemli mesajlar vereceğiz ve yine saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyle yürüttüğümüz Sıfır Atık projesini ki artık bir dünya markası haline geldi, Bu projeyi de dünyada inşallah daha da yaygınlaştırıyor olacağız" diye konuştu.