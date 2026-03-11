Tarihin Nefesi, Mizahın Ustası: Neden Bu Kadar Çok Seviliyor?

Sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda bir popüler kültür ikonu haline gelen İlber Ortaylı, 7'den 70'e herkesin "İlber Hocası" olmayı başardı. 7 dil bilmesi, devasa arşivi ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı dönemindeki titizliğiyle Türk tarihçiliğine yön veren Ortaylı, televizyon ekranlarında sergilediği nüktedan tavırlarıyla da gönüllerde taht kurdu.

Özellikle gençlerin, kendisinden azar işitmekten bile keyif aldığı Ortaylı; bilgisizliğe karşı tahammülsüzlüğü, "Cahil" çıkışları ve "Lütfen okuyun" telkinleriyle bir nesle tarih bilincini aşılayan en önemli isimlerden biri oldu.

Fatih Altaylı: "İnanıyorsanız Dua, İnanmıyorsanız İyi Dileklerinizi Esirgemeyin"

Kötü haberi, hocanın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı duyurdu. Köşe yazısında duygusal bir çağrıda bulunan Altaylı, Ortaylı'nın birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum İlber Ortaylı hocamız yoğun bakımda. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

Ailesinden Resmi Açıklama: "Durumu Stabil"

78 yaşındaki usta tarihçinin sağlık durumuna ilişkin ailesinden gelen son bilgiler, kamuoyundaki endişeli bekleyişi bir nebze olsun dindirdi. Yapılan resmi açıklamada, İlber Ortaylı’nın yaklaşık 5 gündür yoğun bakım ünitesinde titizlikle takip edildiği belirtildi.

Ailesi, kamuoyundan gelen yoğun sevgi seli ve destek mesajları için teşekkür ederken, iyi dileklerin ve duaların bu süreçteki önemine dikkat çekti. Tüm Türkiye, engin bilgisi ve eşsiz sohbetiyle her daim yolumuzu aydınlatan İlber Hoca'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.