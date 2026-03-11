Askeri kıyafeti, elinde dalgalandırdığı Türk bayrağı ve göğsünde taşıdığı dede yadigarı İstiklal Madalyası sertifikasıyla Gümüş, vatan sevgisinin yaşı olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Tekirdağ’da Coşkulu Karşılama

Süleymanpaşa sahilinde vatandaşların sevgi gösterileri ve alkışlarıyla karşılanan Gümüş, kısa bir dinlenme molasının ardından rotasına devam etti. Yol boyunca sürücülerin korna çalarak, yayaların ise selam vererek desteklediği Gümüş, bu yürüyüşün sadece fiziksel bir çaba değil, bir farkındalık hareketi olduğunu vurguladı.

"Bu vatan kolay kazanılmadı. Gelecek nesillere Çanakkale ruhunu, vatan sevgisini aşılamak için yollardayız. 111 yıl önce Çanakkale’de Kürt, Türk, Laz, Çerkez demeden omuz omuzaydık; bugün de aynı birliğe muhtacız." — Saffet Gümüş

Yürüyüşün Amacı ve Hedef

Gümüş’ün bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği yürüyüşün durakları ve hedefleri ise şöyle:

Toplam Süre: 4. günde Tekirdağ’a ulaşıldı.

Varış Tarihi: 16 Mart’ta Çanakkale’de olması planlanıyor.

Büyük Emanet: İstanbul’dan getirdiği şanlı Türk bayrağını Çanakkale Valisi’ne teslim edecek.

Sembolik Nöbet: Zaferin 111. yılı şerefine Çanakkale’de tam 111 dakika saygı nöbeti tutacak.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Konuşmasında Türkiye’nin çevresindeki zorlu şartlara dikkat çeken Gümüş, "Vatan olmadan, bayrak olmadan olmaz. Biz büyük bir aileyiz ve paylaştıkça, birleştikçe kardeş oluyoruz," diyerek toplumsal dayanışma çağrısında bulundu.