Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sanatçı, bir süredir bakkal ve eczaneleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini kapattığını açıkladı.

Yaptığı yardımın neden açık şekilde paylaşıldığına dair eleştirilere de yanıt veren Çelik, bunun bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti. Sanatçı paylaşımında, bazı durumlarda yapılan yardımların duyurulmasının toplumda iyilik yapma konusunda teşvik edici olabileceğini söyledi.

Çelik, açıklamasında Kur’an-ı Kerim’de yer alan Bakara Suresi’nin 274. ayetine atıfta bulunarak, mallarını gece-gündüz, gizli veya açık şekilde Allah yolunda harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu hatırlattı. Ayetin, infakın samimiyetle yapılmasının önemini vurguladığını belirten sanatçı, niyetin temiz olması halinde yardımın açık şekilde yapılmasının da insanları hayra teşvik edebileceğini dile getirdi.

Paylaşımında bazı eleştirilere de değinen Çelik, Kur’an’ı okumadan ve kulaktan dolma bilgilerle yorum yapan kişilerin eleştirilerini dikkate almadığını ifade etti. Sanatçı, insanların başkaları için bir şeyler yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, yapılan iyiliklerin örnek olmasının önemine dikkat çekti.