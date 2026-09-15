Amasya’da su faturası doğalgaz ve elektriği solladı

Türkiye’nin bir dönem en ucuz suyunu kullanan illerinden Amasya’da su fiyatlarındaki artış vatandaş ve esnafın tepkisine neden oldu. Metreküpü 3 yıl önce 1 TL olan içme suyunun fiyatı, son düzenlemeyle birlikte 27,67 TL’ye kadar yükseldi.

2019-2024 yılları arasında MHP yönetimindeki Amasya Belediyesi döneminde su uzun süre 1 TL’den satılırken, Ramazan ayı ve dini bayramlarda da vatandaşlardan su ücreti alınmıyordu. 31 Mart seçimlerinin ardından belediye yönetiminin CHP’ye geçmesiyle birlikte 5 TL olan metreküp su fiyatı önce 11 TL’ye, ardından 19 TL’ye çıkarıldı. Son zamla birlikte fiyat 27,67 TL’ye ulaştı.

“İki yılda yüzde 400’ün üzerinde zamlandı”

MHP Amasya Belediye Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu, su fiyatının yaklaşık iki yıllık süreçte yüzde 400’ün üzerinde arttığını belirterek, vatandaşın yüksek faturalar nedeniyle zorlandığını söyledi.

Sütoğlu, yaz döneminde elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının adeta yarıştığını ifade ederek, geçmişte su faturalarının diğer temel giderlerin altında kaldığını ancak bugün durumun değiştiğini dile getirdi.

Amasya’daki suyun ithal edilen doğalgazdan dahi daha pahalı hale geldiğini savunan Sütoğlu, “1 metreküp su, 1 metreküp doğalgazdan neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Bu su Amasya’nın öz kaynaklarından karşılanan bir ihtiyaç” dedi.

Esnaf: “Hamam mı çalıştırıyoruz?”

Kentte esnaflık yapan Tuncay Çuhadar da su fiyatlarının geldiği seviyeye tepki gösterdi. Amasya’nın geçmişte suyun en ucuz olduğu illerden biri olduğunu hatırlatan Çuhadar, bu yıl kentte su kaynaklarının da yeterli olduğunu belirterek zamların gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Çuhadar, su faturalarının elektrik ve doğalgazı geride bıraktığını belirterek, müşterilerinin de yüksek faturalardan şikayet ettiğini söyledi.

Esnaf Mehmet Demir ise suyun yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Akdağ’dan geldiğini belirterek, fiyatın bu seviyeye yükselmesine anlam veremediklerini ifade etti. Demir, elektrik ve doğalgazdan daha düşük olması beklenen su faturasının aksine çok yüksek geldiğini belirterek, fiyat artışının gerekçesinin açıklanmasını istedi.